Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Karacaoğlan Geliyo 'Yerli Sinema'

16.30 Arabesk 'Yerli Sinema'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çöpçüler Kralı 'Yerli Sinema'

21.45 Banker Bilo 'Yerli Sinema'

23.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

01.45 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

14.15 Yasak Elma

16.30 Aşk Mantık İntikam

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yalancılar ve Mumları (İlk Bölüm)

00.30 Yasak Elma

03.00 Masumiyet

05.15 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Bir Demet Tiyatro

16.00 En Güzel Bölüm

16.15 En Güzel Bölüm

18.45 Star Haber

20.00 Benzemez Kimse Bize

22.30 Vizontele

00.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Kanal D Haber

20.00 Yargı 'Dizi'

23.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

04.45 5N1K

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Elisium: Yeni Cennet 'Yabancı Sinema'

14.45 Kardeşlerim 'Dizi'

19.00 atv Ana Haber Bülteni

20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi'

00.20 Beyaz Saray Düştü 'Yabancı Sinema'

02.50 Beyaz Saray Düştü 'Yabancı Sinema'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Gizemli Tarih 'Piri Reis'

14.00 Dünya Hali

15.25 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat 'Dizi'

23.45 3'Te 3

01.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

03.35 Gizemli Tarih 'Piri Reis'

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Sinema

20:00 O Ses Türkiye