Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW YAYIN AKIŞI
- 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 08:15 Bu Sabah
- 12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 11:00 Bir Şansım Olsa
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 13:00 Kırmızı Oda 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Evim Şahane
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30Alişan İle Hayata Gülümse
- 12:15Şefin Özel Konuğu
- 13:15Beni Böyle Sev
- 16:30Seksenler
- 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine
- 20:00Kıbrıs Zafere Doğru
- 23:45Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
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