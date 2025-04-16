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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 16 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 16 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bugün ekrana gelecek olan yapımlar arasında pek çok dizi ve program var. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Çarşamba gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:30
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        Bugün TV'de neler var?
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        Tv yayın akışı belli oldu. Bugün tv'de Kanal D'de Eşref Rüya yeni bölüm, NOW TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler dizileri yayınlanırken, Show TV'de ise Güldür Güldür Show ekrana gelecek. İşte, 16 Nisan tv yayın akışı listesi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Siyah Kalp

        02:15 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        13:30 En Hamarat Benim

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        16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        00:15 Hudutsuz Sevda

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Can Borcu

        03:00 Sustalı Ceylan

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Arka Sokaklar

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Tarkan Gümüş Eyer

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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