Tv yayın akışı 16 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bugün ekrana gelecek olan yapımlar arasında pek çok dizi ve program var. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Çarşamba gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
Tv yayın akışı belli oldu. Bugün tv'de Kanal D'de Eşref Rüya yeni bölüm, NOW TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler dizileri yayınlanırken, Show TV'de ise Güldür Güldür Show ekrana gelecek. İşte, 16 Nisan tv yayın akışı listesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
02:15 Deha
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Can Borcu
03:00 Sustalı Ceylan
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KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Tarkan Gümüş Eyer
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