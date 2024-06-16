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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 16 Haziran 2024: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde televizyon kanallarında farklı programlar ve diziler yayınlanacak. Kanal D'de Turnike programı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka" maçı ekrana gelecek. İşte TV yayın akışı rehberi 16 Haziran 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:32
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        • 1

          TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam TRT1’de Ana haber sonrası maçlar ekrana gelecek. Tv8’de Masterchef yeni bölümüyle yayınlanacak. Peki diğer kanalların tv yayın akışında neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı

        • 2

          BİZİM AİLE

          Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır..

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Sandık Kokusu

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Çiçek Abbas

          14:45 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Bizim Aile

          22:15 Kapıcılar Kralı

          23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

          01:15 Kapıcılar Kralı

          02:30 Sandık Kokusu

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        • 3

          SLOVENYA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

          EURO 2024 C Grubu'nda ilk karşılaşma Slovenya ile Danimarka arasında oynanacak. Slovenya Danimarka maçı 16 Haziran Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06.20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

          08.40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

          09.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          11.45 Enine Boyuna

          13.00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

          16.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Hollanda"

          18.00 Ana Haber

          19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka"

          22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Sırbistan-İngiltere"

          00.15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

          02.50 Teşkilat

          05.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        • 4

          KİM MİLYONER OLMAK İSTER

          Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07: 30 atv’de Hafta Sonu

          10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11: 30 Babam / Yerli Sinema

          14: 00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema

          15: 50 Alan

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00: 20 Alan

          03: 00 İlk Aşk / Yerli Sinema

          05: 20 Kalp Yarası

        • 5

          MASTERCHEF

          MasterChef yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.

          TV 8 YAYIN AKIŞI

          07:00 Tuzak

          08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

          09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 MasterChef Türkiye

          16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Çarkıfelek

          03:30 Gençlik Rüzgarı

          04:15 Gazete Magazin

        • 6

          TURNİKE BU AKŞAM BAŞLIYOR!

          Mehmet Ali Erbil’in yaptığı yeni yarışması Turnike ilk bölümü ile bayramın birinci günü ekrana geliyor.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Turnike

          23:45 Çok Akustik

          01:15 Ölüm Yarışçıları

          02:30 Güneşin Kızları

          04:30 5N1K

          05:00 Tatlı İntikam

        • 7

          ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

          Çok Güzel Hareketler 2 özel bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star TV’de

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Hanım Köylü

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Sucu Kamil

          16:00 Güzel Köylü

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 İstanbullu Gelin

          02:00 Baba Ocağı

          04:00 Türk Müziği

          05:00 Güzel Köylü

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