BİZİM AİLE

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:15 Kapıcılar Kralı

02:30 Sandık Kokusu

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