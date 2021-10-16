Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kalbimin Efendisi
16:45 Köşeyi Dönen Adam
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Daha Hızlı Daha Öfkeli
01:45 Daha Hızlı Daha Öfkeli
03:30 Köşeyi Dönen Adam
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Yasak Elma
16.00 Kanunsuz Topraklar
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00:15 Yalancılar ve Mumları 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Ada Masalı
16.00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 'Türk Filmi'
22.30 Organize İşler 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Ada Masalı
03.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Camdaki Kız
02:45 Arda'nın Mutfağı
03:30 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
13:20 Hayalet Avcıları - Yabancı Sinema
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Gece Kuşu - Yabancı Sinema
02:30 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:30 Kıbrıs Zafere Doğru
16:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
TV8 YAYIN AKIŞI
15:15 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
03:30 8x8
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!