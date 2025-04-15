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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 15 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        TV yayın akışı 15 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Her gün farklı kanalların yayın akışında dizi ve filmler yayınlanıyor. 15 Nisan Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8 yayınlanacak. İşte 15 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:37
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        TV yayın akışı 15 Nisan 2025
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        TV yayın akışı belli oldu. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki bugün TV’de neler var? İşte, 15 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

        22:45 Hızlı ve Öfkeli 8

        01:30 Corontina 19

        02:45 Yargı

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

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        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Sefirin Kızı

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20:00 Erdal ile Ece

        01:00 Şahane Hayatım

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Deha

        02:30 Kızılcık Şerbeti

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        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Sustalı Ceylan

        02:45 Kuruluş Osman

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panaroma

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 İşte Benim Stilim

        15 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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