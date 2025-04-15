TV yayın akışı 15 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

TV yayın akışı 15 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

TV yayın akışı belli oldu. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki bugün TV’de neler var? İşte, 15 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

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07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8

01:30 Corontina 19

02:45 Yargı

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

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19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

NOW YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Hudutsuz Sevda 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber 20:00 Erdal ile Ece 01:00 Şahane Hayatım NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah 10:00 Bahar 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Bahar 00:15 Deha 02:30 Kızılcık Şerbeti REKLAM SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 00:20 Sustalı Ceylan 02:45 Kuruluş Osman ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Tuzak 07:15 Ebru İle 8’de Sağlık 08:30 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panaroma 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler 00:15 Survivor Ekstra 01:30 İşte Benim Stilim 15 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ