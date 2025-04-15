TV yayın akışı 15 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Her gün farklı kanalların yayın akışında dizi ve filmler yayınlanıyor. 15 Nisan Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8 yayınlanacak. İşte 15 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...
TV yayın akışı belli oldu. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki bugün TV’de neler var? İşte, 15 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
01:30 Corontina 19
02:45 Yargı
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Erdal ile Ece
01:00 Şahane Hayatım
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Deha
02:30 Kızılcık Şerbeti
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Sustalı Ceylan
02:45 Kuruluş Osman
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panaroma
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
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