Tv yayın akışı: 15 Mayıs Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programların yayın akışı belli oldu. Haftanın üçüncü günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte 15 Mayıs Çarşamba TRT 1, Show Tv, Star Tv, Tv8, Kanal D, Atv, Now TV yayın akışı
- 1
Tv yayın akışı listesi belli oldu. Gündüz saatlerinde yarışma programları tam gaz devam ederken, akşam saatlerinde ise popüler dizilerin yeni bölümleri, çeşitli yerli ve yabancı filmler seyirci ile buluşacak.Peki 15 Mayıs Bugün TV’de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak?
- 2
KANAL D
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yerli Dizi
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
SHOW TV
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
- 3
STAR TV
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı
22:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
TRT1
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:15 Yabancı Sinema Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi
NOW TV
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Ruhun Duymaz
-
- 4
ATV
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
03:00 Maraşlı