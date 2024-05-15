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        Haberler Televizyon Tv yayın akışı: 15 Mayıs Bugün TV’de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: 15 Mayıs Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve programların yayın akışı belli oldu. Haftanın üçüncü günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte 15 Mayıs Çarşamba TRT 1, Show Tv, Star Tv, Tv8, Kanal D, Atv, Now TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:23
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        • 1

          Tv yayın akışı listesi belli oldu. Gündüz saatlerinde yarışma programları tam gaz devam ederken, akşam saatlerinde ise popüler dizilerin yeni bölümleri, çeşitli yerli ve yabancı filmler seyirci ile buluşacak.Peki 15 Mayıs Bugün TV’de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak?

        • 2

          KANAL D

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Taş Kağıt Makas

          00:15 Yerli Dizi

          02:30 Siyah Beyaz Aşk

          04:30 Bodrum Masalı

          SHOW TV

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Bahar

          03:00 Sandık Kokusu

        • 3

          STAR TV

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı

          22:00 Yalı Çapkını

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          TRT1

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kara Ağaç Destanı

          23:15 Yabancı Sinema Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi

          NOW TV

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Şahane Hayatım

          00:15 Hudutsuz Sevda

          02:45 Ruhun Duymaz

        • 4

          ATV

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Kardeşlerim

          03:00 Maraşlı

        BURÇLAR

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