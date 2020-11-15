Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17:00 Çocuktan Al Haber

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor TKR

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Öğretmen - Final

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

23:15 Aşk Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Çarkıfelek

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Hercai

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:25 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Türkiye-Rusya

22:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

16:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye