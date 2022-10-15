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TV yayın akışı 15 Ekim Cumartesi: Bugün televizyonda hangi diziler var, neler var, hangi filmler var? SHOW TV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV

TV yayın akışı 15 Ekim Cumartesi: SHOW TV, KANAL D, FOX TV ve daha fazlası

Hafta sonun ilk gününde televizyona hangi dizi ve filmlerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte dizi ve programları merak edenler için TV yayın akışı…

15.10.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bugünün TV yayın akışında ATV ekranlarında "Kardeşlerim", FOX TV'de "Yasak Elma", SHOW TV'de ise "Güldür Güldür Show" gibi dizi ve programlar yer alıyor.

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Baba

    03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    05:30 Bir Şansım Olsa

     

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Bir Küçük Gün Işığı

    13:00 Kuruluş Osman

    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Yalnız Kurt

    03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kamera Arkası

    12:00 Yasak Elma

    14:15 İyilik

    16:30 Bir Peri Masalı

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yasak Elma

    22:30 Bir Peri Masalı

    01:15 Tozluyaka

    03:45 Senden Daha Güzel

    06:00 Şevkat Yerimdar

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Gecenin Ucunda

    09:45 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Yerli Dizi Tekrar

    15:00 Gecenin Ucunda

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Gecenin Ucunda

    22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show

    01:30 Yerli Dizi Tekrar

    03:50 Aramızda Kalsın

    05:30 İki Aile

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