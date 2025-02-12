Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 12 Şubat 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 12 Şubat 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Haftanın üçüncü günü olan 12 Şubat Çarşamba TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV akranlarında Kanal D'de Annem Ankara, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, Show TV'de Sandık Kokusu, Star TV'de Sahipsizler dizileri yayınlanacak. İşte, 12 Şubat Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tv yayın akışı 12 Şubat 2025
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tv yayın akışı listesi belli oldu. İşte tv yayın akışı listesi

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Kardelenler

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Başka Bir Gün

        02:40 Zembilli

        05:20 Hercai

        KANAL D

        REKLAM

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Annem Ankara

        00:15 İnci Taneleri

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        05:00 Kuzey Güney

        SHOW TV

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Siyah Kalp

        02:45 Bahar

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        REKLAM

        STAR TV

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Kiralık Aşk

        TV8 YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama / Canlı

        REKLAM

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        05:30 Dizi

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa