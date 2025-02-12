Tv yayın akışı 12 Şubat 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Haftanın üçüncü günü olan 12 Şubat Çarşamba TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV akranlarında Kanal D'de Annem Ankara, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul, Show TV'de Sandık Kokusu, Star TV'de Sahipsizler dizileri yayınlanacak. İşte, 12 Şubat Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV yayın akışı listesi...
Tv yayın akışı listesi belli oldu. İşte tv yayın akışı listesi
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Kardelenler
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Başka Bir Gün
02:40 Zembilli
05:20 Hercai
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 İnci Taneleri
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI LİSTESİ
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi