SİYAH KALP BU AKŞAM SHOW TV’DE

Siyah Kalp’in 1. Bölümünde; Yıllar boyunca annelerinin kimliğinden habersiz büyüyen Nuh ve Melek ise en acı günlerinde bu gerçekle yüz yüze kalırlar. Yılların öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılıp her şeyi geride bırakarak Kapadokya’ya gelirler. Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan ailesini ziyarete gelir. Bunun kısa süreli bir ziyaret olacağını düşünse de kendisini, babasının ve halası Hikmet’in planlarının ortasında bulur. Hikmet’in kızı Sevilay’sa bu planda kendisine düşen rolden hiç hoşlanmamıştır. Cihan’ın Kapadokya’da kalma ihtimali onu kıskanan üvey kardeşi Esat dahil pek çok kişinin canını sıkar.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek’in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

“Siyah Kalp” ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

22:15 Siyah Kalp

00:45 Siyah Kalp

03:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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