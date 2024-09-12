Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı
Perşembe akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer aldı. Bu akşam Show TV'de yeni dizi Siyah Kalp yayınlanacak. ATV'de Bizim Hikaye, Kanal D'de Demir Kadın Neslican filmi ekrana gelecek. İşte kanalların tv yayın akışı listesi 12 Eylül 2024
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Bu akşam birbirinden farklı türde film ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı
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SİYAH KALP BU AKŞAM SHOW TV’DE
Siyah Kalp’in 1. Bölümünde; Yıllar boyunca annelerinin kimliğinden habersiz büyüyen Nuh ve Melek ise en acı günlerinde bu gerçekle yüz yüze kalırlar. Yılların öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılıp her şeyi geride bırakarak Kapadokya’ya gelirler. Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan ailesini ziyarete gelir. Bunun kısa süreli bir ziyaret olacağını düşünse de kendisini, babasının ve halası Hikmet’in planlarının ortasında bulur. Hikmet’in kızı Sevilay’sa bu planda kendisine düşen rolden hiç hoşlanmamıştır. Cihan’ın Kapadokya’da kalma ihtimali onu kıskanan üvey kardeşi Esat dahil pek çok kişinin canını sıkar.
Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek’in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.
“Siyah Kalp” ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
22:15 Siyah Kalp
00:45 Siyah Kalp
03:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
12 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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BİZİM HİKAYE FİLMİ BU AKŞAM ATV’DE
Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiçbir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Kardeniz
16:00 Esra Erol'da
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)
01:30 Safir
04:00 Tatar Ramazan
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DEDEMİN FİŞİ BU AKŞAM STAR TV’DE
Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:30 Güzel Köylü
02:30 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk
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DEMİR KADIN NESLİCAN FİLM KONUSU
Kanserle mücadelesinde tüm Türkiye’yi etkileyen “Demir Kadın” lakaplı Neslican Tay’ın hikayesi gözler önüne seriliyor. Üç kez kanseri yenen bu mücadelede bir bacağını kaybeden her şeye rağmen mücadelesine devam eden Neslican Tay’ın ilham veren yolculuğu…
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)
23:15 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)
02:00 Bizi Birleştiren Hayat
03:00 Taş Kağıt Makas
05:00 Poyraz Karayel