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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 12 Eylül bugün TV’de neler var? Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

        Perşembe akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer aldı. Bu akşam Show TV'de yeni dizi Siyah Kalp yayınlanacak. ATV'de Bizim Hikaye, Kanal D'de Demir Kadın Neslican filmi ekrana gelecek. İşte kanalların tv yayın akışı listesi 12 Eylül 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:29
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        • 1

          Bu akşam birbirinden farklı türde film ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı

        • 2

          SİYAH KALP BU AKŞAM SHOW TV’DE

          Siyah Kalp’in 1. Bölümünde; Yıllar boyunca annelerinin kimliğinden habersiz büyüyen Nuh ve Melek ise en acı günlerinde bu gerçekle yüz yüze kalırlar. Yılların öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılıp her şeyi geride bırakarak Kapadokya’ya gelirler. Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan ailesini ziyarete gelir. Bunun kısa süreli bir ziyaret olacağını düşünse de kendisini, babasının ve halası Hikmet’in planlarının ortasında bulur. Hikmet’in kızı Sevilay’sa bu planda kendisine düşen rolden hiç hoşlanmamıştır. Cihan’ın Kapadokya’da kalma ihtimali onu kıskanan üvey kardeşi Esat dahil pek çok kişinin canını sıkar.

          Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek’in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

          “Siyah Kalp” ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:30 Show Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp

          22:15 Siyah Kalp

          00:45 Siyah Kalp

          03:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

          12 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          BİZİM HİKAYE FİLMİ BU AKŞAM ATV’DE

          Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiçbir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

          ATV YAYIN AKIŞI

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Kardeniz

          16:00 Esra Erol'da

          20:00 Bir Gece Masalı

          23:20 Bizim Hikaye (Yerli Sinema)

          01:30 Safir

          04:00 Tatar Ramazan

        • 4

          DEDEMİN FİŞİ BU AKŞAM STAR TV’DE

          Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          16:00 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

          22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

          00:30 Güzel Köylü

          02:30 Dürüye'nin Güğümleri

          04:30 Kiralık Aşk

        • 5

          DEMİR KADIN NESLİCAN FİLM KONUSU

          Kanserle mücadelesinde tüm Türkiye’yi etkileyen “Demir Kadın” lakaplı Neslican Tay’ın hikayesi gözler önüne seriliyor. Üç kez kanseri yenen bu mücadelede bir bacağını kaybeden her şeye rağmen mücadelesine devam eden Neslican Tay’ın ilham veren yolculuğu…

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:20 Kanal D Ana Haber

          20:00 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)

          23:15 Demir Kadın: Neslican (Yerli Sinema)

          02:00 Bizi Birleştiren Hayat

          03:00 Taş Kağıt Makas

          05:00 Poyraz Karayel

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