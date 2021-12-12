TV Yayın akışı 12 Aralık 2021 Pazar! Bu akşam hangi diziler var?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Aralık Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:35 Dizi TV

12:20 Destan Kardeşlerim

15:35 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Cehennem

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Kara Murat: Fatih’in Fedaisi

15:45 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Annemizi Saklarken

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken

23:30 Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Elbet Bir Gün

00:15 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

05:50 Yeşil Deniz

08:45 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Sürünün Zor Yolculuğu

13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 3'Te 3

01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

03:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

21:45 Banker Bilo

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye