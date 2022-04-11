Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar 11 Nisan Pazartesi TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 11 Nisan Pazartesi akşamı; SHOW TV’de Üç Kuruş, TRT 1’de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV’de Hakim ve FOX TV’de Yasak Elma dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 11 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;