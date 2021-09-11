Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Japon İşi 'Türk Filmi'

16.30 İyi Aile Çocuğu 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'

02.15 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

14.45 Bekçiler Kralı 'Türk Filmi'

16.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Orta Direk Şaban 'Türk Filmi'

22.00 Ali Kundilli 2 'Türk Filmi'

00.00 Ali Kundilli 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

13.30 'Dizi' (Tekrar)

16.00 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Ölümsüz 'Yabancı Film'

22.30 Ölümsüz 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 'Yabancı Film'

15.45 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Para Uçağı 'Yabancı Film'

02.00 Para Uçağı 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Müzik Arası

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.20 İkimizin Sırrı 'Dizi'(Tekrar)

16.40 Jurrasıc World 'Yabancı Film'

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Bizim Hikaye 'Türk Filmi'

02.15 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15.15 Yerli Sinema

17.15 Masterchef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)