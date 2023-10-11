Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 11 Ekim Çarşamba! Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 11 Ekim Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!

        Televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı yayın akışı belli oldu. Bugün televizyon ekranlarında; Aile (Tekrar), Adım Farah, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam (Final), Dönence (Final), Kuruluş Osman ve MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 11 Ekim Çarşamba yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 11 Ekim Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Aile

          23:15 Yabancı Sinema Jurassic Galaksi

          00:45 Yabancı Sinema Jurassic Galaksi

          02:15 Kızılcık Şerbeti

          04:45 Bir Yuvam Olsun

          05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Dönence

          00:15 Yerli Dizi

          02:30 Poyraz Karayel

          04:45 Güneşi Beklerken

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Bir Küçük Gün Işığı

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Safir

          03:20 Mutfak Bahane

          05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:30 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Çöp Adam

          00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

          03:30 Güzel Köylü

          05:30 Aramızda Kalsın

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:50 İncir Ağacı

          07:00 Kalk Gidelim

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:50 Diriliş Ertuğrul

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Benim Güzel Ailem

          00:15 3'te 3

          01:35 Seksenler

          03:30 Diriliş Ertuğrul

        • 7

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 En Hamarat Benim

          15:00 Bu Tabak Kimin?

          17:30 Adım Farah

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Adım Farah

          23:45 Hudutsuz Sevda

          02:15 Kirli Sepeti

          04:30 Bu Tabak Kimin?

          06:00 Kefaret

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8'de Sağlık

          08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

          05:00 Tuzak

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Kaldırım çöktü! Kadın içine düştü!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Habertürk Anasayfa