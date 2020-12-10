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TV Yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, İyi Aile Babası, Kalk Gidelim, Mucize Doktor, Sol Yanım ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 10 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

10.12.2020 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Aralık Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası
22:45 İyi Aile Babası

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:45 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye

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