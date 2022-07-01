TV yayın akışı, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV için araştırılıyor. Haftanın yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler 1 Temmuz akşamı ekrana gelen dizi ve filmleri araştırıyor. 1 Temmuz TV yayın akışında; Show TV'de Sahte Kabadayı, Kanal D'de Çember: Yolun Sonundaki Kız, Star TV’de Ah Nerede, FOX TV'de Gizli Saklı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TRT 1’de Kasaba Doktoru yer alıyor. İşte, 1 Temmuz televizyon yayın akışı…