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TV yayın akışı 1 Temmuz 2022 Cuma: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Haftanın son iş gününün gelişiyle birlikte 1 Temmuz TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer aldığı araştırılıyor. Yaz aylarının gelişiyle birlikte ekranları dolduran yaz dizileri, reyting sıralamasında birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor. İşte, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı…

01.07.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV yayın akışı, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV için araştırılıyor. Haftanın yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler 1 Temmuz akşamı ekrana gelen dizi ve filmleri araştırıyor. 1 Temmuz TV yayın akışında; Show TV'de Sahte Kabadayı, Kanal D'de Çember: Yolun Sonundaki Kız, Star TV’de Ah Nerede, FOX TV'de Gizli Saklı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ve TRT 1’de Kasaba Doktoru  yer alıyor. İşte, 1 Temmuz televizyon yayın akışı…

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    13:10 Gelin Evi (final)

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Sahte Kabadayı

    2145 Nasipse Olur

    23:45 Sahte Kabadayı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çember: Yolun Sonundaki Kız

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:45 Ayşecik ile Ömercik

    09.45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:30 En Güzel Bölüm

    16:00 Menajerimi Ara

    18.30 Star Haber

    20:00 Ah Nerede

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Sen Çal Kapımı

    13:30 Kadının Eseri

    14:30 Senden Daha Güzel

    16:45 Yasak Elma

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    22:15 Tozluyaka

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