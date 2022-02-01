TV programıyla ünlenen Kübra Ece'nin şüpheli ölümü

DHA

Edinilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece'nin Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katından önceki gün saat 05.00 sıralarında düştüğü öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanstaki görevliler, ağır yaralı olan Kübra Ece'yi Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ece, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7 GÖZALTI

Polis, 30 yaşındaki Kübra Ece'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlattı. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö, Hami A, Mehmet Emre Ş, Mahmut Emir Ş, Ayşe Ç, Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken polisin olayla ilgili detaylı soruşturması sürüyor.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Acı haberle yıkılan Kübra Ece'nin ailesi, kızlarını dün toprağa verdi. Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, olayda cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah saatlerinde haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zamana kadar yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" dedi.