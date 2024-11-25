ÜÇ SİLAHŞÖRLER: D'ARTAGNAN KONUSU NEDİR?

Güneybatı Fransa'daki uykulu Gaskonya'dan ulusun kalbine Paris'e taşınan D'Artagnan, kralın üç silahşörlerine katılır: Athos , Porthos ve Aramis. Dörtlü, din savaşlarıyla bölünmüş ve İngiliz ordusunun tehdidi altında olan bir ülkede istikrarı sağlamak istemektedir. Ama önce karanlık planları olan Kardinal Richelieu'nun izini sürmeleri gerekir. Ancak D'Artagnan için işler kraliçenin sırdaşı Constance Bonacieux'ye kapıldığında tehlikeli bir hal alır. Çünkü ona olan aşkı şaibeli karakterlerin de onu fark etmesini sağlar. Milady de Winter gözünü hızla onun hayatına diker.