Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Üç Silahşörler: D'Artagnan konusu nedir, oyuncuları kimler? Üç Silahşörler: D'Artagnan filmi ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Üç Silahşörler: D'Artagnan konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Üç Silahşörler: D'Artagnan filmi 25 Kasım Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. Epik aksiyon-macera kategorinde yer alan film, Alexandre Dumas'ın 1844 tarihli Üç Silahşörler romanından uyarlanmıştır. Senaryosunu Matthieu Delaporte'nin kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Martin Bourboulon üstlenmektedir. Peki, Üç Silahşörler: D'Artagnan konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Üç Silahşörler filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başrollerini François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï ve Eva Green’in paylaştığı Üç Silahşörler: D'Artagnan filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren film, eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler alarak Fransa'da gişe rekorları kırdı. Peki, Üç Silahşörler: D'Artagnan konusu nedir, oyuncuları kimler? Üç Silahşörler: D'Artagnan filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        • 2

          ÜÇ SİLAHŞÖRLER: D'ARTAGNAN KONUSU NEDİR?

          Güneybatı Fransa'daki uykulu Gaskonya'dan ulusun kalbine Paris'e taşınan D'Artagnan, kralın üç silahşörlerine katılır: Athos , Porthos ve Aramis. Dörtlü, din savaşlarıyla bölünmüş ve İngiliz ordusunun tehdidi altında olan bir ülkede istikrarı sağlamak istemektedir. Ama önce karanlık planları olan Kardinal Richelieu'nun izini sürmeleri gerekir. Ancak D'Artagnan için işler kraliçenin sırdaşı Constance Bonacieux'ye kapıldığında tehlikeli bir hal alır. Çünkü ona olan aşkı şaibeli karakterlerin de onu fark etmesini sağlar. Milady de Winter gözünü hızla onun hayatına diker.

        • 3

          ÜÇ SİLAHŞÖRLER: D'ARTAGNAN OYUNCULARI KİMLER?

          François Civil

          Vincent Cassel

          Romain Duris

          Pio Marmaï

          Eva Green

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Habertürk Anasayfa