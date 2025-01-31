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        Haberler Bilgi Yaşam TV'de ilk kez! Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nefes - Yer Eksi İki ne zaman, nerede çekildi?

        TV'de ilk kez! Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Nefes - Yer Eksi İki filmi 31 Ocak Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. 1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerin ele alındığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Nefes - Yer Eksi İki filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 19:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:00
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        • 1

          Başrollerini Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın paylaştığı Yer Eksi İki filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yer Eksi İki filmi, başarılı senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile Türk askerini ve dönemin savaş muhabirini konu alıyor. Peki, "Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nefes - Yer Eksi İki ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          NEFES: YER EKSİ İKİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikâyeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekâsı ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

        • 3

          NEFES: YER EKSİ İKİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı

          İlker Aksum - Gazeteci Ufuk

          Şahin Kendirci - Salman

          Arda Anarat - Onbaşı Ali

          Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay

          Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa

          Erdal Cindoruk - Taksici Behçet

          Burak Sergen - Metin Paşa

          Begüm Akkaya - Meryem

        • 4

          Bestemsu Özdemir - Şebnem

          Yasin Çam - Er Ramazan

          Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk

          Bulut Akkale - Teğmen Cevdet

          Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet

          Emrah Doğan - Teğmen Erdal

          Eyüp Kan

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