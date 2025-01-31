TV'de ilk kez! Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Nefes - Yer Eksi İki filmi 31 Ocak Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. 1993'te Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerin ele alındığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Nefes - Yer Eksi İki filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
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Başrollerini Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat'ın paylaştığı Yer Eksi İki filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yer Eksi İki filmi, başarılı senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile Türk askerini ve dönemin savaş muhabirini konu alıyor. Peki, "Nefes - Yer Eksi İki filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nefes - Yer Eksi İki ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
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NEFES: YER EKSİ İKİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikâyeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekâsı ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.
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NEFES: YER EKSİ İKİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Murat Yıldırım - Tayfun Yüzbaşı
İlker Aksum - Gazeteci Ufuk
Şahin Kendirci - Salman
Arda Anarat - Onbaşı Ali
Eren Hacısalihoğlu - Astsubay Oktay
Cezmi Baskın - Şehmuz Ağa
Erdal Cindoruk - Taksici Behçet
Burak Sergen - Metin Paşa
Begüm Akkaya - Meryem
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Bestemsu Özdemir - Şebnem
Yasin Çam - Er Ramazan
Rıdvan Aybars Düzey - Üsteğmen Selçuk
Bulut Akkale - Teğmen Cevdet
Doğanay Ünal - Onbaşı Himmet
Emrah Doğan - Teğmen Erdal
Eyüp Kan