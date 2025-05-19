KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kadın Kral, 1800’lerde Batı Afrika’da, Dahomey Krallığı’nı koruyan tamamı kadınlardan oluşan Agojie askeri birliğinin hikayesini konu alıyor. Bu elit savaşçı grubu, benzersiz becerileri ve cesaretleriyle krallığı düşmanlarına karşı savunuyor. Film, Agojie’nin generali Nanisca’nın (Viola Davis) liderliğinde, yeni nesil kadın askerleri eğitmesini ve krallığın yaşam tarzını yok etmeye kararlı bir düşmana karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatıyor. Nanisca, bir yandan genç ve hırslı asker Nawi (Thuso Mbedu) ile bağ kurarken, diğer yandan kendi geçmişindeki sırlarla yüzleşiyor.