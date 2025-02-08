TV 100'ün acı günü
TV 100'ün bünyesinde olduğu Gülseven Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven vefat etti
Giriş: 08.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:58
TV 100'ün sayfasında yer alan taziye mesajında "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necat Gülseven'in kıymetli babası Sayın Hasan Gülseven Hakk’ın rahmetine kavuştu" denildi.
Dün Diyarbakır'da taziyeleri kabul eden ailenin bugün ve yarın da Beşiktaş'taki Polat Bosphorus Otel'de taziyeleri kabul edeceği bildirildi.
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