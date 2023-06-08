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Tuzlu su; suyun içindeki iyonların her tarafa aynı oranda dağılması sonucu oluşan bir karışım olarak tarif edilmektedir. Peki, tuzlu su elektriği iletir mi? Tuzlu su nötr mü? İşte, tüm detaylar…

Tuzlu Su Asit Mi Baz Mı?

Tuzlu suyun asit mi baz mı olduğu sorusuna cevap vermeden önce tuzun su içindeki çözünmesinden kısaca bahsetmek gerekmektedir. Sodyum klorürün ya da bilinen ismiyle sofra tuzunun kimyasal formülü olan Nacl bileşiği, kristalli ve iyonik olarak bağlı bir bileşiktir. Suda bulunan moleküller, sodyum klorürün sahip oldu bu Na ve Cl atomlarını çözer ve suyun içinde bulunan hidrojen iyonları, tuzun sahip olduğu klor iyonlarını çevrelerler.

Suyun içinde gerçekleşen bu işlem esnasında su molekülleri sodyum ve klorun arasında girerek, onları çevrelerler, tuz bu işlem esnasında tuz çözünmeye başlar ve bu durum tuz tamamen eriyene kadar sürer. Birbirinden ayrılan bu iyonların çözeltinin her yerine eşit oradan dağılması sonucunda homojen bir tuzlu su karışımı elde edilir.

Tuzlu suyun nasıl oluştuğu ile ilgili bu açıklamadan sonra tuzlu su asit mi baz mı sorusunun cevabına değinebiliriz. Kimyada, çözülme esnasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; bu sırada hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Tuzlu su asit ve baz olmaması sebebiyle nötr bir madde olarak tarif edilmektedir. Tüm bu bilgilerden hareketle tuzlu su nötr mü sorusunun cevabı evet olacaktır.

Tuzlu Suyun Ph Değeri

Bir maddenin asit ve baz dengesini anlamak için kullanılan ölçüye ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. 0 ile 14 arasında olan bu ph cetvelinde; 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit; 7 ile 14 arasında yer alan maddeler ise baz olarak tarif edilmektedir. Peki, tuzlu suyun ph değeri nedir? Tuzlu suyun ph değeri 7’dir ve bu cetvelin tam ortasında yer alır. Bu sebeple tuz nötr bir madde olarak değerlendirilmektedir.

Tuzlu Su Elektriği İletir Mi?

Tuzlu su iletken midir sorusunun cevabı, evet olacaktır. Sodyum klorür ya da sofra tuzu su içinde çözündüğünde, katyon ve anyonunu sodyum klorür kristalinden ayırır ve ayrılan bu iyonlar, suyun etkisi altında serbest bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Suyun içinde mobil olan bu iyonlar da gerektiğinde, elektriği iletmek için yük taşırlar.

Zıt kuvvetler arasında çekim ilkesi uyarınca, sodyum klorür suda çözündüğü esnada hidrojen pozitif bir görev yüklenerek klorür iyonlarını; oksijen ise negatif yüklü bir görevle elektrik iletimine sebep olan sodyum iyonlarını çeker. Bu işlem neticesinde ortaya çıkan iyonize su da içinde gerçekleşen sodyum klorür iyonlarının hareketliği sebebiyle elektriği iletebilmektedir.

Dünya üzerinde yer alan denizler, okyanuslar ve bazı göller gibi tuzlu su kaynaklarının elektriği iyi iletmelerinin sebebi de çözeltileri içinde yer alan sodyum klorürün yani tuzun varlığıdır. Ayrıca tuzlu sular tatlı sulara nazaran daha fazla iyon taşımaları sebebiyle, elektriği iletme konusunda tatlı sulardan daha başarılıdırlar.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut