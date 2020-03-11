Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti tuzlu kurabiye tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Tuzlu kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Kurabiyelerinizin çabuk bayatlamamasını ve ağızda dağılan bir kıvamda olmasını istiyorsanız kurabiye hamurunun içine biraz sirke ekleyerek bayatlama süresi uzatabilir ve istediğiniz kıvamı tutturabilirsiniz.

TUZLU KURABİYE MALZEMELERİ

- Margarin veya tereyağı

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- 2,5 su bardağı un

- Yarım çay bardağı Üzüm sirkesi

TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

- Kurabiyeyi yoğuracağınız kaba margarin, sıvı yağ ve kabartma tozunu ekleyin. İsterseniz yarım çay bardağı sirke ekleyebilirsiniz.

- Hamur kulak memesi kıvamında gelene kadar 2,5 su bardağı unu ekleyin ardından istediğiniz boyutlarda parçalara ayırın.

- Üzeri için yumurta sarısı, susam ve çörek otunu serperek yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine dizin.

- Son olarak 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

- Afiyet olsun:)

TUZLU KURABİYE ÜZERİ İÇİN

- Yumurta sarısı

- Susam

- Çörek otu