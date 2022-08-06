İstanbulluların kullanımına açıldı... Halk plajına yoğun ilgi!

İHA

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde bulunan Tuzla Halk Plajı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından İstanbulluların kullanımına açıldı.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI İHA'nın haberine göre pandemi dolayısıyla bir süredir kapalı olan plaj, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

SALI GÜNÜ HARÇ HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK Soyunma odalarının, duşların, kafelerin, şezlongların ve şemsiyelerin bulunduğu plajda 3 adet cankurtaran desteği ile güvenlik önlemleri alındı. Salı günleri hariç haftanın her günü saat 10.00 ile 18.00 arasında açık olacak plaja açıldığı günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARIN” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İstanbullulara güzel bir haber verelim. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Tuzla Belediyesi Halk Plajımız 3 Ağustos Çarşamba gününden itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarın” dedi.