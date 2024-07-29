Tuzla'da yat imalathanesinde yangın
İstanbul Tuzla'da bir yat imalathanesinde yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Giriş: 29.07.2024 - 11:15 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:17
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Tuzla'da İçmeler Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki tek katlı yat imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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İş yerinde maddi hasar oluştu.
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