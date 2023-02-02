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Tuzak dizisi bu akşam yok mu? Tuzak ne zaman ve saat kaçta? 2 Şubat TV8 yayın akışı

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Tuzak, şimdiden gündem olmuş durumda. Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerini paylaştığı dizinin ne zaman ve saat kaçta ekranlara geleceği gündem oldu. İşte, ayrıntılar...

Giriş: 02.02.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son zamanların ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Tuzak'ın yeni bölümüne ilişkin aramalar başlamış durumda. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin 16. bölümünün ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili bilgileri derledik!

  • TUZAK DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    Tuzak dizisi bu akşam Survivor'ın yeni bölümü nedeniyle normal saatinden geç başlayacak.

    Sevilen dizi 22:15'de ekranlara gelecek.

  • TUZAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Demir (Talat Bulut),  Mete’yi (Yağız Can Konyalı)tutuklanmaması için gizli bir eve gönderir. Umut (Akın Akınözü) Demir’e, Mete’yi yurt dışına kaçırabileceğini söyleyerek nerede olduğunu öğrenir. Demir, hem art arda yaşadığı durumların etkisiyle, hem de Mete olayının ardından Umut’a hiç olmadığı kadar güvenmeye başlar. Meral, Umut’un Mete’yi polise teslim edeceğini düşünerek yerini öğrenmesinden tedirgin olur. Hemen ardından Meral, Umut’tan Mete’yi kurtarmasını ister ve kurtarmaması halinde de bildiği her şeyi Demir’e anlatmakla tehdit eder.

  • Umay (Eylül Su Sapan) ve Şeker, haber merkezi ve sosyal medya üzerinden Mete’nin fotoğraflarını paylaştırır. Böylelikle herkes Mete’nin polisten saklanan bir kaçak olduğunu öğrenir. Mahir’de (Emir Benderlioğlu),  bütün olup bitenleri haberlerden görür ve yardım etmek için tekrar eve döner. Mahir’in dönüşü Umut’u daha da güçlendirerek aileyi kenetlendirir. Aynı zamanda da Gülce, Mahir’in gerçek kimliğinin “Umut Yörükoğlu” olduğuna inanmaz ve iz sürmeye devam eder.  Bu sırada da Demir, Güven (Rıza Kocaoğlu) ve Ali’nin (Onur Durmaz) aynı koğuşta kaldığını öğrenir ve Halil aracılığıyla Ali’ye zarar verdirtir.

  • Ceren (Bensu Soral) açısından süreç daha da zorlaşır. Bir tarafta annesinin Umut’a olan Mete baskısı, diğer taraftandan da babasıyla Mete üzerinden yaşadığı duygusal yüzleşme onu fazlasıyla yıpratır. Bu süreçte Ceren’in kendini tek ait ve huzurlu hissettiği yer Umut’un yanıdır. Umut’ta, Ceren’in güne gebe bırakılmış mutluluğunu ve zedelenmiş huzurunu yeniden diriltmek için çok kıymetli ve manevi bir adım atar.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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