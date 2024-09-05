Tuz Gölü'nün misafirleri flamingolar uzun göçe hazırlanıyor

"YAVRU VERİMİ BEKLENENDEN İYİ OLDU"

Tunç, son iki yıldır yağışların az olduğunu ve kuraklığın da etkisiyle suların çekildiğini ifade etti. Flamingo ölümlerine zayıf ve cılız olanlarda rastlandığı anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü'nde sular her sene olduğu gibi bu sene de çekildi. Buna rağmen yavru verimi beklenenden iyi oldu. Bu sene ufak tefek ölümler oldu ama bu ölümler doğal süreçten kaynaklı, zayıf ve cılız yavrularımızı kaybettik. Bu bölge için tarım politikasında az su tüketen ürünlerin ekilmesi, Tuz Gölü havzasında sulak alanların çoğalması demektir. Böyle flamingolardaki üreme sayısı da artmış olacaktır."