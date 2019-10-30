Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı her yıl düzenlenmektedir. TÜYAP kitap fuarı dört gün boyunca açık olacak ve Uluslararası Salon kapsamında 100'den fazla uluslararası katılımcı firma ve 40'a yakın uluslararası konuk ağırlayacak.

Peki TÜYAP 2019 ne zaman başlayacak? TÜYAP Kitap Fuarı ücretli mi, nasıl gidilir? İşte haberin detayları...

TÜYAP 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2 Kasım'da başlayacak ve 10 Kasım 2019 tarihinde sona erecek ve bir sonraki yıla kadar fuar gerçekleşmeyecek. TÜYAP Kitap Fuarı'nda bu yıl, her yıl olduğu gibi birçok değerli yazar okurlarla buluşacak ve imza törenleri düzenlenecek.

TÜYAP KİTAP FUARI ÜCRETLİ Mİ?

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 10 TL’dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen ARTİST / İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsiniz.

TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

METROBÜS İLE ULAŞIM

METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.