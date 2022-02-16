Tuvana sessizliği!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz akşam Bebek'teydi.

Bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Türkay, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan 31 yaşındaki oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı. Ünlü isim, daha sonra otomobiline binerek, oradan ayrıldı.