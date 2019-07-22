Tuvana Türkay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Oyuncu Tuvana Türkay bir dönem Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Alper Potuk ile bir dargın bir barışık ilişkileri ile gündeme gelmişti. İddialara göre Türkay yeni bir aşka yelken açtı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tuvana Türkay 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.