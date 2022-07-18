"SEVGİ İLE BİR İNSANA YAPTIRAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK"



Tuvana Türkay, verdiği bir röportajda aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiği sorusunu şöyle yanıtlamıştı:



"İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz."