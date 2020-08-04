Tuvana Türkay, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkay, tatil sonrası İstanbul'da oldukça yoğun bir gündemle baş başa olduğunu söyledi.
Sonbaharda yeni single çalışmasıyla sevenleriyle buluşacağını belirten Türkay, şu şekilde konuştu:
Tatil sonrası artık yoğun bir tempoyla baş başayım. Eylül-ekim ayı gibi yeni single şarkım piyasaya çıkacak. Bir taraftan stüdyo çalışmalarımız devam ederken, diğer bir yandan da dizi ve sinema filmi için görüşmeler devam ediyor. Gelen oldukça çok senaryo var.
"ENERJİMİ ÜST SEVİYEDE TUTUYORUM"
Fırsat buldukça okuyorum ve onları değerlendiriyorum. Görüşmeler, toplantılar yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ama tüm bu yoğunluğa ve maalesef devam eden koronavirüse rağmen önlemlerimi alıp, enerjimi en üst seviyede tutuyorum.
Yeni çıkardığı kitabı ile ilgili de konuşan Türkay, "Kitapla ilgili inanılmaz olumlu geri dönüşler aldım. İkinci baskıya girdi. Bu kadar çok şiir sevenlerin olması da beni ayrıca mutlu eden bir durum. Maalesef pandemi sürecinden dolayı imza günü yapamadık. Ama inanın kalemim yanımda. O kadar çok kişi yolda beni gördüklerinde, kitabı çantalarından çıkartıp imzalatıyorlar. Bu durum da beni ayrıca motive ve mutlu ediyor" dedi.
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