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        Haberler Magazin Tuvana Türkay: Damar sağlığınıza dikkat edin - Magazin haberleri

        Tuvana Türkay: Damar sağlığınıza dikkat edin

        Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hastanelik oldu. Türkay; "Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmal etmeyin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:39
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          Tuvana Türkay korkuttu. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.

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          Tuvana Türkay, hasta yatağından fotoğrafını paylaşarak bir açıklama yaptı.

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          Tuvana Türkay, "Damar sağlığınıza dikat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" dedi.

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