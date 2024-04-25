Tuvana Türkay: Damar sağlığınıza dikkat edin
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay hastanelik oldu. Türkay; "Damar sağlığınıza dikkat edin, ihmal etmeyin" dedi
Giriş: 25.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:39
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Tuvana Türkay korkuttu. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı.
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Tuvana Türkay, hasta yatağından fotoğrafını paylaşarak bir açıklama yaptı.
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Tuvana Türkay, "Damar sağlığınıza dikat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" dedi.
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