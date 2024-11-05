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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tuvalete kamera yerleştirip kadınları çekmişti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tuvalete kamera yerleştirip kadınları çekmişti!

        İstanbul'da iş yerinin tuvaletine kamera yerleştirerek kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edilen sanık Mert D.'nin cezası belli oldu. Şüpheli, iki ayrı suçtan hapis cezası aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:00
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        Tuvalete kamera yerleştirip kadınları çekmişti!
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        İstanbul'da iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek tuvalete giren kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiği iddia edilen sanık Mert D.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

        72 VİDEO VE 11 FOTOĞRAF BULUNMUŞTU

        İHA'daki habere göre duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçirilen materyal içerisinde 72 adet video kaydı ile 11 adet fotoğraf bulunduğunu, kayıtlarda ise gözlüklü bir erkeğin tuvalet olduğu anlaşılan yerde bulunan kameraya farklı tarihlerde gelerek baktığını ve kamerayı eline alıp sonra da yerine koyduğunun görüldüğünü aktardı.

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        GÖRÜNTÜ VE SES KAYDI YAPMIŞ

        Açıklanan mütalaada, bu kameraların tuvalete giren farklı kadınların müstehcen görüntüsünü kayıt ettiğinin görüldüğü şeklinde rapor hazırlandığı, sanık Mert D.'nin iş yerinin belli yerlerine gizli kamera yerleştirerek müştekilerin görüntü ve seslerini kayda aldığı kaydedildi.

        6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Mütalaada sanık Mert D.'nin ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

        TOPLAM 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mert D.'yi zincirleme şekilde ‘görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan sanık hakkında İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılama yapıldığı ve 4 yıl hapis cezası verildiği de öğrenildi.

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        #istanbul
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