Tuva Cihangir Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında, ne mezunu? İşte Tuva Cihangir Atasever hayatı
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran Cumartesi günü Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinde, yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirmek üzere (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Yaklaşık olarak 1,5 saat sürecek olan bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Peki, "Tuva Cihangir Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında, ne mezunu?" İşte Tuva Cihangir Atasever hayatı ve kariyeri...
- 1
Alper Gezeravcı'nın ardından uzaya giden ikinci Türk olan Tuva Cihangir Atasever'in hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. 7 bilimsel deney gerçekleştirmesi planlanan Atasever 36 bin kişi arasından seçilerek bu göreve kabul edildi. Peki, "Tuva Cihangir Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında, ne mezunu?" İşte Tuva Cihangir Atasever'in biyografi...
- 2
TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir'in Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı
- 3
Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.
Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.
-
- 4
BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edilecek.
IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.
- 5
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.
Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.
- 6
"UZAY LİGİNİN A TAKIMINDAYIZ ARTIK"
Habertürk'ten Yalın Onat Ergör'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır "Uzay liginin A takımındayız artık" ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır şöyle konuştu:
"TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLACAK"
Oldukça heyecanlıyız. Türkiye'nin ikinci astronotunun yörünge artı araştırma uçuşunu takip ediyoruz. İlk uzay misyonumuzda Alper Gezeravcı, dünya yörüngesinde uluslararası uzay istasyonuna yolculuk gerçekleştirmişti. Bu kez yeryüzünden bir uçağın kalkması, 15 kilometre ayrılan ve hibrit motorunu ateşlemesi ve kısa süreli de olsa mikro yerçekimi deneyimi sunması ve süzülerek yer yüzüne inmesiyle tamamlanacak görevden bahsediyoruz. Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever birlikte astronot eğitimlerine katıldılar. Bu misyonda 7 bilimsel araştırma projesini Tuva Cihangir Atasever icra edecek. Özellikle uzay koşullarının, mikro yerçekimi ortamının insan biyolojisi, fizyolojisinde, hücrede, gende araştırmaya dönük projeler var. Uzaydaki iyonize radyasyon düzeyi ölçülüyor. Bir başka deney de uzayda insülün kalemlerinin performansı izleniyor. Bu da önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek insanlı uzay araştırmaları için ipucu niteliğinde olacak. Bu misyonun da en önemli çıktısı Türk gençliği ve çocukları için oluşturduğu için ilham kaynağı olacak.
"TÜRKİYE UZAY ARAŞTIRMALARINDA 'BEN DE VARIM' DİYOR"
Tuva Cihangir Atasever hem vücudunun farklı bölgelerinden veriler toplanıyor olacak. Burada kritik olan şu; Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarında bilimsel yönüyle bu çalışmalara güçlü şekilde katılması. Bunlar asla turistik amaçlı yapılan işler değil Türkiye için. Türkiye uydular geliştiren bir ülke. İlk milli haberleşme uydumuz yüksek teknoloji sisteminden bahsediyoruz, Türkiye'nin en yüksek kıymete sahip ürün. Bunu yapabilen Türkiye'de 11 ülke var. Türkiye uzay takımında A takımı oluyor. Bütün çalışmaları Türkiye kendi altyapılarında yapabiliyor. Tüm uzay sistemlerine ilişkin faaliyetlerimizi hiçbir sistemimizi yurt dışına göndermek zorunda kalmaksızın kendi altyapılarımızla icra edebiliyoruz. Yıllık 600 milyar dolara gelmiş uzay ekonomisi var bugün. Türkiye bu uzay ekonomisinden daha fazla pay alabilir. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında çok yönlü olarak ay programı, milli uydular, uluslararası uzay limanı kurmak, insanlı uzay araştırmalara dahil olmak. Türkiye'nin uzay yarışında ben de varım demesini sağlamak.
"BU PROJESİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA PAYLAŞACAK"
TÜRKSAT 6A'yı Temmuz ayında uzaya göndereceğiz. Yeni görüntüleme uydu projelerimiz var. Alçak yörüngedeki takım uygulamalarına ilişkin inisiyatifler var. Aya bir milli uzay sistemiyle erişmeyi amaçlıyoruz. Bu misyonda kullanılan hibrit motor teknolojisini derin uzayda gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projeyi de inşallah 2026 sonunda tamamlamayı amaçlıyoruz. Bütün bunlar yarışta Türkiye'nin varolabilmesidir. Tuva Cihangir Atasever, Sayın Cumhurbaşkanımızla gitmeden önce bir görüşme gerçekleştirdiler. Döndüğünde ümit ediyorum ki, bu projesini sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacak.
-
- 7
TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Sonrasında ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.