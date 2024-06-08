"UZAY LİGİNİN A TAKIMINDAYIZ ARTIK"

Habertürk'ten Yalın Onat Ergör'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır "Uzay liginin A takımındayız artık" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır şöyle konuştu:

"TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Oldukça heyecanlıyız. Türkiye'nin ikinci astronotunun yörünge artı araştırma uçuşunu takip ediyoruz. İlk uzay misyonumuzda Alper Gezeravcı, dünya yörüngesinde uluslararası uzay istasyonuna yolculuk gerçekleştirmişti. Bu kez yeryüzünden bir uçağın kalkması, 15 kilometre ayrılan ve hibrit motorunu ateşlemesi ve kısa süreli de olsa mikro yerçekimi deneyimi sunması ve süzülerek yer yüzüne inmesiyle tamamlanacak görevden bahsediyoruz. Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever birlikte astronot eğitimlerine katıldılar. Bu misyonda 7 bilimsel araştırma projesini Tuva Cihangir Atasever icra edecek. Özellikle uzay koşullarının, mikro yerçekimi ortamının insan biyolojisi, fizyolojisinde, hücrede, gende araştırmaya dönük projeler var. Uzaydaki iyonize radyasyon düzeyi ölçülüyor. Bir başka deney de uzayda insülün kalemlerinin performansı izleniyor. Bu da önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek insanlı uzay araştırmaları için ipucu niteliğinde olacak. Bu misyonun da en önemli çıktısı Türk gençliği ve çocukları için oluşturduğu için ilham kaynağı olacak.

"TÜRKİYE UZAY ARAŞTIRMALARINDA 'BEN DE VARIM' DİYOR"

Tuva Cihangir Atasever hem vücudunun farklı bölgelerinden veriler toplanıyor olacak. Burada kritik olan şu; Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarında bilimsel yönüyle bu çalışmalara güçlü şekilde katılması. Bunlar asla turistik amaçlı yapılan işler değil Türkiye için. Türkiye uydular geliştiren bir ülke. İlk milli haberleşme uydumuz yüksek teknoloji sisteminden bahsediyoruz, Türkiye'nin en yüksek kıymete sahip ürün. Bunu yapabilen Türkiye'de 11 ülke var. Türkiye uzay takımında A takımı oluyor. Bütün çalışmaları Türkiye kendi altyapılarında yapabiliyor. Tüm uzay sistemlerine ilişkin faaliyetlerimizi hiçbir sistemimizi yurt dışına göndermek zorunda kalmaksızın kendi altyapılarımızla icra edebiliyoruz. Yıllık 600 milyar dolara gelmiş uzay ekonomisi var bugün. Türkiye bu uzay ekonomisinden daha fazla pay alabilir. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında çok yönlü olarak ay programı, milli uydular, uluslararası uzay limanı kurmak, insanlı uzay araştırmalara dahil olmak. Türkiye'nin uzay yarışında ben de varım demesini sağlamak.

"BU PROJESİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA PAYLAŞACAK"

TÜRKSAT 6A'yı Temmuz ayında uzaya göndereceğiz. Yeni görüntüleme uydu projelerimiz var. Alçak yörüngedeki takım uygulamalarına ilişkin inisiyatifler var. Aya bir milli uzay sistemiyle erişmeyi amaçlıyoruz. Bu misyonda kullanılan hibrit motor teknolojisini derin uzayda gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projeyi de inşallah 2026 sonunda tamamlamayı amaçlıyoruz. Bütün bunlar yarışta Türkiye'nin varolabilmesidir. Tuva Cihangir Atasever, Sayın Cumhurbaşkanımızla gitmeden önce bir görüşme gerçekleştirdiler. Döndüğünde ümit ediyorum ki, bu projesini sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacak.