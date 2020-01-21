Tutunamayanlar oyuncuları kimler?

Tutunamayanlar dizisinin oyuncuları kimler? Tutunamayanlar dizi konusu ne? soruları, dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Tutunamayanlar’ın her bir bölümü 60 dakika olarak seyirciyle buluşuyor. Tutunamayanlar, güldürmenin yanı sıra ‘60 dakikalık projeler’ için de bir umut ışığı olma amacını taşıyor. İşte Tutunamayanlar dizisi ile ilgili detaylar...

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, Tutunamayanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol (Tarık),Ece Çeşmioğlu (İrem),Zafer Alagöz (İlhan),Yeliz Kuvancı (Ayşe),Şinasi Yurtsever (Hicabi) ve Barış Yıldız (Şair Lütfü) yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni absürt dizi Tutunamayanlar'ın çekimleri Beykoz'da gerçekleştiriliyor.

TUTUNAMAYANLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Tutunamayanlar dizisi her hafta Salı akşamları saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.