13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, PKK'lı teröristleri manastırda sakladığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen terör soruşturması kapsamında Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Nusaybin ilçesindeki Üçyol ve Üçköy kırsal mahallelerine 9 Ocak günü düzenlenen operasyonda Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, Üçköy Muhtarı Joseph Yar'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorguları tamamlan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan rahip Bileçen, terör soruşturması kapsamında tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
İHA'LAR TESPİT ETTİ
Tutuklanan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen'in, PKK'lı teröristleri manastırda sakladığı soruşturma dosyasında yer aldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma dosyasında, 28 Eylül 2018´de dağ kadrosundan gelen ve biri elebaşı 2 teröristi, Bagok bölgesinden takip eden İnsansız Hava Araçları'nca (İHA),rahip Bileçen'in teröristleri görevli olduğu Mor Yakup Manastırı'nda sakladığını tespit etti. Bölge üzerinde uçuş yapan İHA´lar 2 gün boyunca teröristlerin tüm hareketlerini izledi.
İki gün boyunca takip edilen teröristler manastırdan 30 Eylül 2018 sabahı çıktıktan sonra kırsala kaçma şüphesi üzerine operasyon başlatıldığı bilgileri de yer aldı. Teröristlerin bulunduğu bölgelerin, Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) bombalandığı bilgilerinin de yer aldığı soruşturma dosyasında, bombardımanda PKK´nın sözde lider kadrosunda bulunan üçlü yürütme kurulu üyesi 'Medya' kod adlı E.K.'nın öldürüldüğü, diğer teröristin ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
Terörist E.K.'nın örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı ve bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.
TESLİM OLAN TERÖRİSTLER, MANASTIRA GİTTİKLERİNİ İTİRAF ETTİ
Operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığı ve MİT unsurlarının bu olaydan sonra manastırı ve rahip Sefer Bileçen´i takibe aldığı bilgisi paylaşılan dosyada, bu olaydan 4 ay sonra 11 Eylül 2019´da 'Rojhat' kod adlı terörist M.S.'nin, Habur Sınır Kapısı´na gelerek teslim olduğu kaydedildi.
Verdiği ifadesinde Mor Yakup Manastırı´na gittiklerini itiraf eden terörist, "Zaman zaman üzerimizde leşker kıyafeti ve silahlar bulunduğu halde ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu manastıra giderdik. Ben bu manastıra ilk kez 2016 yaz aylarında 'Zafer' kod adlı örgüt mensubuyla geldim. Bana rahibi tanıdığını ve bir ihtiyaç olduğunda rahibin temin ettiğini söylemişti. Bu manastıra ne zaman uğrasak şahıs bize su ve gıda malzemesi verirdi. Örgüt bu şahsa güvenirdi. Bu şahsı en son 2018 sonbaharında yine manastıra erzak ihtiyacımızı karşılamak için gittiğimizde görmüştüm" dedi.
Takip sürerken 24 Aralık 2019´da teslim olan Diyar kod adlı M.K. isimli teröristin de rahip Bileçen için "Kırsalda zor durumda kaldığımızda manastıra her gittiğimizde bize su ve gıda verirdi. Bunun için de örgüt bu şahsa güvenirdi" dediği öğrenildi.
Teröristlerin ifadeleri ve yapılan takip sonucunda güvenlik güçlerince 9 Ocak´ta yapılan operasyonda Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar´ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!