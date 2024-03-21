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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Tutankhamun, Çocuk Firavun’un Hazineleri' Ankara'da

        'Tutankhamun, Çocuk Firavun’un Hazineleri' Ankara'da

        Tutankhamun, Çocuk Firavun'un Hazineleri sergisi İstanbul'dan sonra Ankara'da açılıyor. Firavun Tutankhamun'un, mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları gibi paha biçilemez 400'ün üzerinde eserin birebir replikaları yer aldığı sergi 1 Nisan – 1 Haziran 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:34
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        Tutankhamun'un Hazineleri Ankara'da
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        20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen ve ölümünün üzerinden geçen 3300 yıldan sonra tüm dünyada büyük bir üne kavuşan Firavun Tutankhamun’un kral mezarında bulunan hazineler, her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922'de “bozulmamış halde bulunan ilk firavun mezarı” özelliği taşıyan Tutankhamun’un mezarından çıkarılan eserler, Mısır’daki Krallar Vadisi’nde gün yüzüne çıkarılan en zengin ve görkemli hazine olma özelliğini taşıyor.1961’den bu yana 63 yıldır dünyayı dolaşan ve ziyaretçi rekorları kıran “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” Sergisi, Ankara Panora AVM’de 1 Nisan 2024 Pazartesi günü ziyarete açılacak. 20 Mart’tan itibaren Biletix platformundan ve açılış sonrası sergi gişesinden temin edilebilecek.

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        Tarihte bulunan en zengin kral hazinesi

        Level A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri Sergisi”nin organizatörü olan Tufan Zaman sergide, Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eserin birebir replikalarının yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Tutankhamun'un hazinesine ait 5 bin parçadan oluşan orijinal koleksiyon, geçtiğimiz yıl mezarın keşfedilişinin 100. yılında Kahire'de, Gize Piramitleri'nin karşısında inşa edilen Büyük Mısır Müzesi’ndeki yeni evine kavuşurken, Mısır Hükümeti’nin akredite sanatçıları tarafından özenle üretilen birebir replikalarını aynı dönem İstanbul’da sergiledik. İstanbullular tarafından büyük ilgi gören sergimizi şimdi de Ankara’daki misafirlerimizle buluşturmak bizi oldukça heyecanlandırıyor. Sergi ziyaretçileri Tutankhamun’un hazinelerinin 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından bulundukları zamanki gibi Antik Mısır dönemini keşfedecekleri gizemli bir yolculuğa çıkaracak. Her yaştan ziyaretçiler Tutankhamun’un yaşamına yakından tanıklık ederken bu gizemli ve görkemli yaşamı en ince ayrıntısına kadar gözlemleyebilecek."

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        #Tutankhamun
        #Çocuk Firavun
        #hazine
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