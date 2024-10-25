TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu

Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine PKK'lı biri kadın 2 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 yaralının durumunun ise stabil olduğu ve tedavilerinin hastanede devam ettiği belirtildi.

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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

REKLAM NE OLMUŞTU? Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu Haberi Görüntüle