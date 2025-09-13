TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih tarihleri açıklandı mı?

17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı’nın (STS) sonuçları açıklandı. Şimdi ise adayların gündeminde tercih süreci yer alıyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?