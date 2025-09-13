TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih tarihleri açıklandı mı?
2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar gözlerini tercih sürecine çevirdi. Sonuçlarını öğrenen pek çok kişi, TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, TUS tercih tarihleri açıklandı mı? Tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı’nın (STS) sonuçları açıklandı. Şimdi ise adayların gündeminde tercih süreci yer alıyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2025-TUS 2. dönem tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.
Resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
SINAV SONUÇLARINA ERİŞİM
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
