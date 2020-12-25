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Turşu ve turşu suyuna talepler yüzde 100 arttı

Samsun'da, havaların soğumasıyla, koronavirüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşu ve turşu suyuna talebi artırdı. 10 yıldır turşuculuk yapan Zakir Tozlu, talepte yüzde 100 artış olduğunu belirterek koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşların da turşu tükettiğini söyledi

25.12.2020 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Turşu ve turşu suyuna talepler yüzde 100 arttı
DHA

Samsun’da, kış mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte sofraların vazgeçilmesi turşular da yemeklerin yanındaki yerini alıyor.

DHA'nın haberine göre hem damaklara tat bırakan hem de sağlığı koruyan turşu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

Kentin yanı sıra bölgede, koronavirüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler de turşu ve turşu suyuna yöneliyor. Samsun’da turşu, turşu suyu, sirke ve şalgam suyu satışlarında son dönemde yüzde 100’e varan bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için turşu tüketiminin önemini vurguluyor.

KORONAVİRÜS OLMAMAK İÇİN'

İlkadım ilçesinde bulunan iş yerinde 10 yıldır turşu yapıp satan Zakir Tozlu (35),iyi bir turşunun sirkeyle yapılabileceğini söyledi. Talep yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Tozlu, "Turşuya talep şu anda yüzde 100 artmış şekilde. Turşu suyu, şalgam suyu ve sirke çeşitlerine muazzam derecede talep var. Hepsi çok tüketiliyor. En çok fasulye, sarımsak, biber, lahana, salatalık, domates, pancar ve acur turşularını tercih ediyor. 110 çeşit turşu yapıyoruz. Fiyatı da kilosu 15- 25 liradan arasında değişiyor. İnsanlar koronavirüs olmamak için turşu, turşu suyu, şalgam suyu ve sirke tüketiyorlar. Turşu tüketimi kış aylarında artar ancak koronavirüsün de talebe etkisi oluyor. Kışın sofralarda sürekli turşu tüketiliyor. Özellikle balığın yanında insanlar turşu çok tüketir" dedi.

'SOFRAMIZDAN EKSİK ETMİYORUZ'

Cengiz Yaman, sofrasından turşu ve turşu suyunu eksik etmediğini belirterek, "Koronavirüs sürecinde turşunun biraz daha yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle sürekli turşu tüketiyoruz. Faydalı olduğunu duyuyoruz biz de bu nedenle turşu tüketimini artırdık. Korona döneminde kendimizi daha rahat hissediyoruz" diye konuştu.

'ÇOK TÜKETİYORUZ'

Kışın daha fazla turşu tükettiklerini söyleyen Tunahan Küçükkaya, "Kış geldiği için sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle turşu suyunu çok tüketiyoruz. Bu nedenle bizim ailede kimse kolay kolay hasta olmaz. Turşunun sağlımız için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Turşu, yemeklerin yanında çok güzel oluyor, kışın daha çok tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

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