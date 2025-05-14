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        Haberler Bilgi Yaşam TÜRKŞEKER kura sonuçları isim isim liste açıklandı mı? 2025 Türkiye Şeker Fabrikaları Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        TÜRKŞEKER kura sonuçları isim isim liste açıklandı mı? 2025 Türkiye Şeker Fabrikaları Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        Türkşeker 1.658 işçi alımı yapacak. Türkşeker (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.) başvuruları 18 Nisan'da sona ererken gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki TÜRKŞEKER kura sonuçları isim isim liste açıklandı mı? 2025 Türkiye Şeker Fabrikaları Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:13
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          TÜRKŞEKER kura sonuçları isim isim listenin açıklanması bekleniyor. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların kura sonuçları ilgili kurum tarafından duyurulacak. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler noter huzurunda gerçekleştirilecek Türkşeker işçi alımı kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki 2025 Türkiye Şeker Fabrikaları Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı?

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          TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Türkşeker işçi alımı kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ancak son olarak başvuruda bulunan adaylardan istenen belgeler paylaşıldı. Duyuruda ayrıca "Belge kontrol süreci sonrasında; İlgili yönetmelik gereğince açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

          Türkşeker, sürekli işçi alımına yönelik yapılan yoğun başvurular nedeniyle evrak değerlendirme ve itiraz süreçlerinin sürdüğünü duyurdu. Bu kapsamda, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yeni kura tarihi ve yeri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

          PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

          İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

          İş makineleri operatörü,

          Tır şoförü,

          Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

          Kamyon şoförü,

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          Makine bakım onarım teknisyeni,

          Elektrik teknisyeni,

          Bilgisayarlı makine teknisyeni,

          Metal teknolojisi teknisyeni,

          Döküm işçisi,

          Ambar işçisi,

          İdari destek görevlisi,

          Destek görevlisi,

          Kimya teknisyeni,

          Talaşlı imalat teknisyeni,

          Torna-Freze ve CNC işçisi,

          İnşaat teknisyeni,

          Meydan ve sevk işçileri,

          Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

          Montaj kaynak işçisi.

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