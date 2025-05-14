TÜRKŞEKER kura sonuçları isim isim liste açıklandı mı? 2025 Türkiye Şeker Fabrikaları Türkşeker işçi alımı kura çekimi ne zaman?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkşeker işçi alımı kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Ancak son olarak başvuruda bulunan adaylardan istenen belgeler paylaşıldı. Duyuruda ayrıca "Belge kontrol süreci sonrasında; İlgili yönetmelik gereğince açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru olması halinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri ile Sözlü ve Uygulama sınav tarihleri Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Türkşeker, sürekli işçi alımına yönelik yapılan yoğun başvurular nedeniyle evrak değerlendirme ve itiraz süreçlerinin sürdüğünü duyurdu. Bu kapsamda, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yeni kura tarihi ve yeri ise kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,