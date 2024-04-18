TÜRKŞEKER PERSONEL İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

TÜRKŞEKER personel işçi alımı tarihi henüz belli değil. TÜRKŞEKER personel alımı başvuru tarihleri belli.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, söz konusu işçilerin branşlarına dair bilgi de paylaşıldı.

Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 65 elektrik teknisyeni, 51 endüstriyel otomasyon teknisyeni, 40 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 33 makine bakım onarım teknisyeni, 31 bilgisayarlı makine teknisyeni, 31 metal teknolojisi teknisyeni, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3 torna-freze ve CNC işçisi, 3 döküm teknisyeni, 3 vinç operatörü, 1 kalite kontrol işçisi, 1 kimya teknisyeni, 1 makine-montaj işçisi ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

Türkşeker'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası EMAF)’nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 390 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.