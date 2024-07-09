Türksat 6A nedir, özellikleri nelerdir? Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı mı?
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olma özelliği ile gururlandıran Türksat 6A uzaya fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A'nın özellikleri, ne işe yaradığı, tasarımı, üretim gibi pek çok detayı merak konusu oldu. Peki Türksat 6A nedir, özellikleri nelerdir? İşte Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Türksat 6A hakkında bilgiler…
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Türksat 6A özellikleri ile milyonların gündeminde yer alıyor. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. TÜRKSAT 6A'nın; yerli endüstri ve enstitülerimizin birbirlerini destekleyen yetkinlikleri destekler niteliktedir. İşte Türksat 6A hakkında bilgiler…
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TÜRKSAT 6A UZAYA GÖNDERİLDİ Mİ?
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Başarılı geçen fırlatmanın 67. dakikasında uydudan ilk sinyal alındı.
Türksat 6A'nın fırlatılması nedeniyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'nda düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve diğer yetkililer katıldı.
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenen fırlatma operasyonu gecikmeli yapıldı.
TÜRKSAT 6A NEDİR?
Türksat 6A Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydudur.
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TÜRKSAT 6A NE İŞE YARAYACAK?
Ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A'nın; yerli endüstri ve enstitülerimizin birbirlerini destekleyen yetkinlikleri doğrultusunda oluşturulan iş paylaşımı ile geliştirilmesi hedeflenmiştir.
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Projede yer alan kurumların çalışmalarıyla uydunun yerli ve milli olarak üretilmesi sağlanmıştı. 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlanan uydu, yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip bulunuyor. Türksat 6A, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek.
Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.
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TÜRKSAT 6 ÖZELLİKLERİ
Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.