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        Türkoğlu'nda vatandaşların yol şikâyeti

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ana arterlere bağlanan ara yolların durumu vatandaşları canından bezdirdi. Çevre sakinleri, çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü, yağışlı havalarda da çamur deryasına dönen yolların bir an önce yenilenmesini istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:50 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:01
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        Türkoğlu'nda yol şikâyeti
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çukurlarla dolu ara sokaklara, çevre sakinleri ve bölgeden geçen sürücüler tepki gösteriyor.

        İHA'nın haberine göre, çevre sakinleri, özellikle sık kullanılan ana arterlere bağlanan yolların çukurlarla dolu olmasının ulaşımı zorlaştırmasının yanında araçlarına zarar verdiğini belirtiyor.

        Sürücü Ali Sığırcı, "Burası deprem bölgesi ve ara yollar çok berbat. Araçlar mahvoluyor, evler de toz ve topraktan geçilmiyor insanlar etkileniyor. Yeni başkandan yollarımızın yapılmasını istiyoruz" dedi.

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        Ramazan Okumuş da, "Her gün aynı yollardan geçiyoruz ve her seferinde araçlarımız zarar görüyor. Yetkililerden bu yolların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bozuk yollardan sadece araç sürücüleri de yayalar da şikâyetçi. Vatandaşlar, yaşlılar için tehlike oluşturan, özellikle yağışlı havalarda çamur deryasına dönen yolların yenilenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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        #yerel haberler
        #Kahramanmaraş Haberleri
        #Türkoğlu ilçesi
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