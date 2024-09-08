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        Haberler Dünya Türkmenler, Kerkük Valiliği'ne 5 yardımcı atanmasına tepki gösterdi | Dış Haberler

        Türkmenler, Kerkük Valiliği'ne 5 yardımcı atanmasına tepki gösterdi

        Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, valilik seçiminin yasal olmadığı ve iptali için Irak Yüksek Federal Mahkemesine başvurulmasına rağmen valiye 5 yardımcının atanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 22:39 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:39
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        Türkmenler, Kerkük Valiliği'ne tepki gösterdi
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        Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Kerkük valisinin seçiminde yapılan yasal olmayan toplantının iptali için başvurdukları Irak Yüksek Federal Mahkemenin kararı çıkmadan valiye 5 yardımcı atanmasını yanlış bulduklarını bildirdi.

        Açıklamada, seçimi kazanan listelerin görüş ve tutumu göz önünde bulundurulmadan atılan bu adımın Kerkük'te olumsuz yansımaları olacağı belirtilerek, istikrarlı ve güvenli Kerkük'te oluşabilecek her türlü olumsuzluktan yeni idare sorumlu tutuldu.

        NE OLMUŞTU?

        Kerkük Vilayet Meclisinin 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

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        Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

        KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

        Kerkük Meclisi'ndeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

        Irak Türkmen Cephesi, söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu.

        Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arapların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

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