Türkmenistanlı bakıcının ölümünde flaş gelişme!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Türkmenistan uyruklu bakıcı Muhabbat Meremglyyeva'nın 3. kattan düşerek ölmesine ilişkin davanın duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.
SAVCILIK, MÜTAALASINI TEKRAR ETTİ
Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darbederek, kasten camdan aşağı attıklarını belirterek, sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını istediği mütalaasını tekrar etti.
SANIK AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ
Esas hakkındaki son savunmalarını yapan sanıkların avukatları, olayda ölen kişinin polisten kaçmak için atladığını ve bu nedenle 2-2,5 metre uzağa düştüğünü, atılsaydı binanın dibine düşeceğini belirterek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.
Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da saat 21.50'de Muhabbat Meremglyyeva'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği belirtilmişti.
İddianamede, maktulün sanık İpek A.'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin lira değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer sanıkları arayıp dairesine çağırdığı ifade edilmişti.
'İŞTİRAK HALİNDE KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU
Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A.'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının, olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği belirtilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri aktarılmıştı.
Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı kaydedilen iddianamede, sanıklar Ülkü Ç., İpek A., Büşra M., Fatma M. ve Burcu K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!