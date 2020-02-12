12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi önceki akşam Beyoğlu’nda özel gösterimle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katıldığı gösterimde filmin yapımcısı Mehmet Bozbağ ve filmin oyuncuları katıldı.
4 haftadır vizyonda yer alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin yapımcısı Mehmet Bozbağ, "Birçok yerde filmimiz çok beğenildi, mutluyuz. Özellikle tarihi projeler halkımızın ilgisini çekiyor. Eserinin beğenilmesi insanı ziyadesiyle mutlu ediyor" derken Mehmet Bozdağ, filmin Avrupa'da vizyonda olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda ABD, Güney Kore, Pakistan ve Endonezya'da da vizyona gireceğini belirtti.
"TÜRK SİNEMASININ YAPILMIŞ EN İYİ FİLMLERİNDEN BİRİ"
Filminde rol alan Yeşilçam’ın usta oyuncularından Serdar Gökhan, tarihi filmle alakalı, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, Türk sinemasında yapılmış en iyi filmler arasında yer alıyor. Hollywood'daki imkanlar bizde henüz olmamasına rağmen o ayarda bir iş çıkardık. İnsanlarımızın böyle gidip izlemesi lazım ki bu tarz filmlerin devamı gelsin” dedi.
"TARİHİMİZDE YAPILACAK ÇOK DESTANSI İŞLERİMİZ VAR"
Tarihi konuların sinema perdesinde olması gerektiğini söyleyen usta oyuncu Serdar Gökhan şu ifadeleri kullandı:
ABD, 300 yıllık tarihiyle birçok konu üretirken bizim binlerce yıllık tarihimizde yapılacak çok destansı işlerimiz var. Bunların yapılması lazım. Tarihi filmlerde maliyetler çok yüksek, onun için devlet desteği lazım. Desteklenirse çok daha iyi işler yapabileceğimize inanıyorum.
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